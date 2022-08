Kopenhagen : Parkinson bei Lars von Trier diagnostiziert

Bereits am Montag hatte Zentropa mitgeteilt, dass die Krankheit bei dem Filmemacher festgestellt wurde. Von Trier sei jedoch guter Dinge und die Arbeit an «The Kingdom Exodus» werde wie geplant fortgesetzt, hieß es in der Mitteilung. Er werde allerdings vor der Premiere nur sehr eingeschränkt Interviews geben. «The Kingdom Exodus» ist eine Fortführung von Lars von Triers Serie «Geister» (im dänischen Original «Riget»), von der in den 1990er Jahren zwei Staffeln herauskamen. In Deutschland wurde die Serie erstmals 1995 auf Arte gezeigt.