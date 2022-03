Transitverkehr : Parkleitsystem für Laster auf der Autobahn?

LUXEMBURG – Lasterstau vor dem Rastplatz, Urlauberandrang auf der Autobahn – der Transitverkehr bringt Autofahrer in Luxemburg ins Schwitzen. Verkehrsminister Wiseler will Abhilfe schaffen.

«Luxemburg liegt auf der zentralen Nord-Süd-Achse, die Nord- und Südeuropa miteinander verbindet. Selbst wenn das Großherzogtum nicht so attraktive Benzinpreise anbieten würde, wäre der Transitverkehr durch unser Land unvermeidbar.» So die Analyse von Nachhaltigkeits- und Verkehrsminister Claude Wiseler (CSV) am Dienstag vor den Abgeordneten im Parlament.