Zeugen gesucht : Parkplatz-Schreihals bedroht Frau in Beles

BELES – Die Polizei sucht nach Zeugen eines Zwischenfalls auf dem Parkplatz Gaalgebierg in Beles. Dort bedrängte ein Mann eine Frau – weil sie den Motor laufen ließ.

Eine Frau, die am Samstag mit laufendem Motor in ihrem Auto auf dem Parkplatz Gaalgebierg in Beles wartete, ist von einem unbekannten Mann bedrängt worden. Der Mann schrie die Frau an und beschwerte sich über den laufenden Motor. Die Dame reagierte nicht – da steckte er einen Ast in den Auspuff ihres Autos. Als die Frau dann schließlich ausstieg, wurde der Unbekannte handgreiflich und drückte die Frau gegen ihr Auto. Die Frau konnte sich befreien und flüchtete in ihr Auto. Aber als sie davonfahren wollte, blockierte der Mann ihr mit einem weiteren Ast den Weg – und filmte die Frau, wie sie in Panik davon fahren wollte.