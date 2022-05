Die Linke : Parteichefin Wissler – Sehr schwere Zeit für die Linke

Linken-Chefin Janine Wissler sieht ihre Partei nach Sexismus-Vorwürfen und dem Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow «in sehr schwerer Zeit».

Wissler sagte in Berlin, die Linken-Kandidatinnen und -Kandidaten für die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen führten ihre Wahlkämpfe «in sehr schwerer Zeit». Sie fügte hinzu: «Die Linke ist in einer schwierigen Situation.» Von dem Parteitag am 24. bis 26. Juni in Erfurt müsse das klare Signal ausgehen, «dass wir die Linke wieder erfolgreich machen».