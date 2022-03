Europawahl 2014 : Parteien läuten offiziell den Wahlkampf ein

LUXEMBURG - Der Wahlkampf für die Europawahlen ist am Montag offiziell eröffnet. Die Parteien touren durch das Land, um ihre Politik den Bürgern näher zu bringen.

Drei Wochen vor den Europawahlen ist an diesem Montag die offizielle Wahlkampagne in Luxemburg gestartet. Im Großherzogtum kandidieren neun Parteien für die sechs Mandate im Europaparlament: LSAP (Liste 1), DP (2), CSV (3), ADR (4), déi gréng (5), KPL (6), déi Lénk (7), PID (8) und die Piratepartei (9). Fünf Parteien (LSAP, CSV, DP, déi gréng und die ADR) haben ein Abkommen unterzeichnet, das einen fairen Wahlkampf garantieren soll. Darin hatten sie sich auch auf den Beginn der Wahlkampagne drei Wochen vor dem Wahltermin verständigt.

Im Laufe des Wochenendes wurden in Luxemburg Wahlplakate aufgestellt. Die Piratenpartei, die das Abkommen der fünf Parteien nicht unterzeichnet hatte, stellte ihre Plakate bereits in der vergangenen Woche auf.

Parteien mit Wahlversammlungen unterwegs

Ab Montag finden zahlreiche Wahlversammlungen, Treffen und Ausflüge der Parteien statt.

«Loscht op e bessert Europa!» heißt das Motto der LSAP bei den Europawahlen. Die CSV startet in den Wahlkampf unter dem Wahlslogan «Fir Europa. Fir Lëtzebuerg». Die DP wil «Gréisst weisen an Europa» und eröffnet den Wahlkampf am Montag mit einer Wahlversammlung in Bartringen. Die Partei setzt sich für eine Pause in der EU-Erweiterung. In ihrem Wahlprogramm unterstützt die Partei die Organisation der Referenden auf der EU-Ebene und die Einführung der «Jugendgarantie» als Mittel gegen die hohe Arbeitslosigkeit. Außerdem befürwortet die Partei die Netzneutralität und die stärkere Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den juristischen Behörden.