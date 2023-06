Christine Schweich: Parteiwechsel einer Spitzenkandidatin sorgt für Unruhe

«Christine Schweich hat ihre politische Verantwortung gegenüber den Wählern und ihren Mitstreitern nach der erneuten, politischen Niederlage und dem sehr schlechten persönlichen Resultat leider nicht übernommen», beklagt die LSAP von Monnerich. Rund zwei Wochen nach den Kommunalwahlen geht es in der Gemeinde rund: Die ehemalige Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der LSAP-Liste hat am Montagabend angekündigt, von der LSAP zur DP zu wechseln – und ihr Mandat zu behalten.

Die DP hat die Entscheidung bereits bestätigt. «Ihr Wechsel in die DP zeigt das Vertrauen von Christine Schweich in unsere politischen Ziele und unsere Vision für Monnerich», schrieb die Partei in einer Mitteilung. Die CSV-DP-Koalition hat in der Gemeinde somit einen Sitz mehr: neun von dreizehn Mandaten. Die Sozialisten haben nun nur noch drei.