Mittagszeit : Partielle Sonnenfinsternis am Dienstag über Luxemburg zu beobachten

Am Dienstag können Hobbyastronomen im größten Teil Europas sowie in Teilen Nordostafrikas und des Nahen Ostens eine teilweise Sonnenfinsternis beobachten. Das Phänomen, bei dem sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt und damit einen Teil der Sonne verdeckt, beginnt um 10.58 Uhr (MESZ) in Island und endet um 15.02 Uhr in Indien. In Luxemburg beginnt sie gegen 11.11 Uhr und ist für rund zwei Stunden bis 13.04 Uhr zu sehen. Höhepunkt ist gegen 12.07 Uhr.