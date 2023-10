Partnerschaft: Frauen wollen Muskelprotze? Heiratsmaterial sieht anders aus

Du bist auf der Suche nach der Liebe deines Lebens und hast das Gefühl, du musst dich deswegen im Gym abrackern, um einen Körper à la Ken zu bekommen? Good News: Heiratswillige Männer, die auf Frauen stehen, können aufhören, am perfekten Sixpack zu feilen . Heterosexuelle Frauen wollen sich nämlich nicht mit Muskelprotzen binden. Das ergibt zumindest eine Studie der University of Arkansas .

Anders sieht es jedoch bei Romanzen aus. Für One-Night-Stands und zwanglose Beziehungen werden muskulöse Männer sogar bevorzugt. In der Studie, die gerade in der Fachzeitschrift «Personality and Individual Differences» veröffentlicht wurde, wurden 384 Frauen zu ihren Vorstellungen einer Beziehung befragt.