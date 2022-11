England : Partygänger in Ballkleid und Smoking werden in Pferdeanhänger erwischt

Auf einer Autobahn im englischen Banbury finden Polizisten während einer Kontrolle zwanzig Partywütige eingepfercht in einem Pferdeanhänger. Die junge Gruppe hielt es für sicherer, in dem Anhänger an eine Party zu gelangen als zu Fuß.