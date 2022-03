Grevenmacher : Partygast verpasst Polizist zwei Faustschläge

GREVENMACHER - Nach einer Tanzveranstaltung an der Mosel ging es Samstagnacht heiß her. Ein Polizist wurde von einem Partygast mit Schlägen attackiert.

20170419 mercredi 19 avril 2017 - Junglinster - Contr�le routier dans le cadre de l' op�ration europ�enne contre les exc�s de vitesse en pr�sence de la Police (police, policiers, uniforme, armes de service, logo ...), De nombreux contr�les de vitesse sont organis�s tant sur les autoroutes que sur les routes secondaires de tout le pays � l�aide de radars fixes et mobiles, La Police Grand-Ducale pr�voit des actions pr�ventives et r�pressives durant tout le mois d'avril - (photographe= � Editpress/Didier Sylvestre)

Nach der Party flogen die Fäuste: Die Polizei wurde Samstagnacht zu einer Auseinandersetzung nach Grevenmacher gerufen. Bei einer Tanzveranstaltung waren sich um halb vier Uhr morgens zwei Streithähne in die Haare geraten.

Ein Polizist wollte einen der beiden in den Haltegriff nehmen – und geriet plötzlich selbst in arge Bedrängnis. Von hinten näherte sich ein weiterer Raufbold und verpasste dem Beamten zwei Faustschläge ins Gesicht. Der Angreifer wurde festgehalten und in Handschellen gelegt. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstellt.