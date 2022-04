London : «Partygate»: Premierminister Boris Johnson muss Strafgeld zahlen

Regelmäßige Partys in der Downing Street hielten das politische London über Wochen in Atem. Lange ließen die Ermittlungsergebnisse der Polizei auf sich warten. Doch nun kommt auch Premier Boris Johnson nicht mehr ungeschoren davon.

Die Londoner Polizei hat Premierminister Boris Johnson wegen Verstößen gegen Lockdown-Regeln während der Corona-Pandemie zu einer Geldstrafe verdonnert. Auch der Finanzminister Rishi Sunak müsse im Rahmen der sogenannten Partygate-Affäre Strafe zahlen, teilte Johnsons Büro am Dienstag mit. Insgesamt hat die Polizei mindestens 30 Bußgeldbescheide gegen Personen erlassen, die an Partys in Johnsons Amtssitz teilgenommen und damit Corona-Verbote ignoriert hatten.