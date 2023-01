Drama : Passagier filmte live den Flugzeugabsturz in Nepal

Ein Passagier des am Sonntag in Nepal abgestürzten Flugzeugs filmte sich zum Zeitpunkt des Unglücks, bei dem mindestens 67 Menschen ums Leben kamen, live auf Facebook.

Ein Passagier des Flugzeugs, das am Sonntag in Nepal abstürzte, filmte sich zum Zeitpunkt des Absturzes live auf Facebook. Sonu Jaiswal (29) und drei Freunde, die alle aus Ghazipur in Indien stammen, waren auf dem Weg nach Nepal, um dort eine Trekkingtour zu unternehmen.

Nepal hält am Montag nach dem Flugzeugunglück, bei dem mindestens 67 Menschen in Pokhara ums Leben kamen, einen Tag der Staatstrauer ab. Die Suche nach dem Wrack sollte dann wieder aufgenommen werden. Es handelte sich um den tödlichsten Flugzeugabsturz in drei Jahrzehnten in diesem Binnenland des Himalayas.