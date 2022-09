Passagier flippt völlig aus und prügelt mit voller Wucht auf Flugbegleiter ein

Dem Täter könnten in den Vereinigten Staaten bis zu 20 Jahre Haft drohen. Twitter

Schlimme Szenen auf dem American-Airlines-Flug 377 von San Jose del Cabo nach Los Angeles: In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, wie ein Mann einen Flugbegleiter von hinten angreift und ihm einen Faustschlag an den Hinterkopf versetzt, wie CBS News berichtet. Zuvor diskutierten der Passagier und der Mitarbeiter von American Airlines hitzig. Wobei es im Gespräch ging, ist dem Video nicht zu entnehmen.

Nach der Tat wurde der 33-Jährige mithilfe von anderen Passagieren und einer Flugbegleiterin mit Kabelbindern gefesselt. Die Flughafenpolizei führte den Verdächtigen nach dessen Landung in Los Angeles aus dem Flugzeug und hat den Mann seitdem in Gewahrsam. Er wurde wegen des Verdachts der Beeinträchtigung einer Flugbesatzung festgenommen. Die Airline teilte mit, dass der Mann inzwischen mit einem permanenten Flugverbot belegt wurde. «Gewalttaten gegen unsere Teammitglieder werden von American Airlines nicht toleriert», sagt Sprecher Derek Walls am Donnerstag in einer Mitteilung.

«Die an diesem Vorfall beteiligte Person wird in Zukunft nicht mehr mit uns reisen dürfen, und wir werden bei den Ermittlungen eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten», lies die Airline weiter verlauten. Falls der 33-Jährige verurteilt wird, drohen ihm in Amerika bis zu 20 Jahre Haft.