Ego-Kampf an Bord : Passagier nennt Flight Attendant «Kellner» – Flugzeug kehrt um

Ein Streit an Bord einer Maschine von American Airlines zwischen dem guyanischen Moderator Joel Ghansham und einem Flight Attendant führte dazu, dass das Flugzeug etwa zwei Stunden nach dem Start zum Flughafen in New York zurückkehren musste. Wie die Airline am Dienstag mitteilte, sei Flug AA 2557 nach Georgetown am Dienstag vor einer Woche wegen des «störenden» Passagiers an Bord umgeleitet worden.

Ghansham bestreitet in einem Youtube-Video, dass er sich unangemessen verhalten habe. Er habe sich kürzlich einer Operation unterzogen und dürfe aus diesem Grund keine Gegenstände heben, behauptet er. Dem Flugbegleiter habe der Gast beim Einsteigen gebeten, ihm zu helfen, seine Tasche im Gepäckraum zu verstauen. Das Crew-Mitglied habe sich aber geweigert. «Der Mann sagte zu mir: ‹Das mache ich nicht, dafür werde ich nicht bezahlt›», erzählt Ghansham. Dabei merkt er an, dass er in der Business Class saß.

«Nein danke, Kellner»

Doch das Dickste kam erst, als der Flieger sich bereits eine Stunde in der Luft befand. Während des Essens fragte der Flugbegleiter, ob Ghansham noch etwas trinken wolle, woraufhin der Moderator antwortete: «Nein danke, Kellner». Da sei der Flight Attendant ausgerastet.

Er ließ Ghansham wissen, dass er kein Kellner sei und dass er «die Macht habe, das Flugzeug zu wenden». Ghansham hielt sich mit seiner Antwort auch nicht zurück: «Dann müssen Sie Gott sein, wenn Sie das tun können», antwortete Ghamsham nach eigenen Aussagen. Minuten später kündigte der Kapitän an, dass das Flugzeug nach New York City zurückfliegen würde. Nach der Landung am JFK-Flughafen wurde Joel Ghansham von einem Polizeibeamten und einem Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde ausgeladen.

Passagier spricht von «Höllenflug»

Der Passagier behauptet, dass es keinen Streit an Bord gegeben habe. «Es gab keine Konfrontation. Ich bin nie aufgestanden, und niemand hat den anderen angefasst.» Der Flugbegleiter sei «nicht einmal laut» geworden, sagt Ghansham. «Es war nur sein Stolz.»

Besonders unglücklich seien allerdings die anderen Passagiere an Bord gewesen, wie das lokale Portal Stabroek News berichtet. Brian Jenkins, Ghanshams Sitznachbar, droht gar mit rechtlichen Schritten gegen die Fluggesellschaft. Seine Reise bezeichnet er als «Höllenflug».

Auch auf Social Media äußerten andere Passagiere ihre Enttäuschung über den Flug. Ein Mann ärgerte sich über die zwölf Dollar, die die Passagiere aufgrund der Unannehmlichkeiten erhielten. Wegen des Rückflugs mussten alle eine weitere Nacht in New York verbringen.