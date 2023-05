Asiana Airlines: Passagier öffnet während Flug die Tür

Eine Person an Bord eines Passagierflugzeugs in Südkorea hat während des Flugs eine Tür der Maschine zum Teil geöffnet. Das Flugzeug der Fluggesellschaft Asiana Airlines mit 194 Menschen an Bord landete am Freitag aber sicher auf einem Flughafen, wie die Airline und Regierungsvertreter mitteilten. Die verdächtige Person wurde den Angaben zufolge festgenommen.