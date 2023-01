Luxemburg : Passagiere müssen aus fahrendem Bus springen – fünf Verletzte

FRIDHAFF – Am vergangenen Montag verletzten sich fünf Personen beim Sprung aus einem fahrenden Linienbus. Dieser ist nach einem plötzlichen Defekt, rückwärts einen Hang hinunter gerollt.

Am späten Montagnachmittag kam es zwischen Erpeldingen und Fridhaff zu einem nicht alltäglichen Zwischenfall, wie die großherzogliche Polizei am Dienstagmittag berichtete. Dabei hatte ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus eine Panne und musste unerwartet an einer Steigung anhalten.