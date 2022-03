Flug MH17 : «Passagiere starben erst beim Aufprall am Boden»

Die Passagiere der Boeing 777 wurden zunächst bewusstlos, bevor sie in freiem Fall wieder aufwachten und den Tod Minuten lang kommen sahen, sagt ein Flugsicherheit-Experte.

Die Passagiere vom Unglücksflug MH17 haben einen «grausamen Tod» erlitten, sagt Flugsicherheits-Experte Tim van Beveren zu «express.de». Die Raketen seien vermutlich in der Nähe des Flugzeugs explodiert. «Die Druckwelle muss die dünne Hülle der Boeing 777 beschädigt haben», so van Beveren. Er vermutet, dass die Maschine in der Luft auseinandergerissen wurde.