Luxemburger Bahnhof: Passant brutal überfallen und ausgeraubt

Die Police Grand-Ducale berichtet von zwei Vorfällen am Bahnhof in Luxemburg-Stadt.

Ein Mann ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in der Rue de Bonnevoie am Bahnhof in der Hauptstadt Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls geworden, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach sei das Opfer von einem Unbekannten angegriffen worden, der dann sein Mobiltelefon und seine Geldbörse gestohlen habe.