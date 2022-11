Rheinland-Pfalz : Passant entdeckt Leichenteile nahe luxemburgischer Grenze

TEMMELS – Grausiger Fund unweit der Landesgrenze des Großherzogtums: Am gestrigen Dienstag ist ein Passant nahe eines rheinland-pfälzischen Parkplatz auf mehrere Leichenteile gestoßen.

