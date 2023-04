Luxemburg: Passant lehnt Drogenkauf ab und wird ausgeraubt

Gegen 4 Uhr in der Frühe wurde ein Fußgänger in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt überfallen.

Am frühen Dienstagmorgeb ist gegen 4 Uhr ein Passant von zwei Männern überfallen worden, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagvormittag berichtet. Laut Pressemeldung sollen die Täter dem Mann in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt Drogen zum Kauf angeboten haben, welche er jedoch abgelehnt habe. Einer der Männer hielt ihn demnach daraufhin fest, schlug ihn und stahl sein Mobiltelefon. Der zweite durchwühlte indes die Taschen des Opfers und entwendete dessen Bargeld.