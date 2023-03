Luxemburg: Passant wird von Auto angefahren – Ein Schwerverletzter

Am vergangenen Donnerstag ist ein Fußgänger auf der N7 von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, teilen die großherzoglichen Beamten am heutigen Freitagvormittag mit. Demnach wurde der Passant nach Betreten der Fahrbahn in Richtung Weiswampach von einem Pkw angefahren und erlitt dabei erhebliche Verletzungen, die nach Angaben der Polizei noch am Unfallort von einem Notarzt erstversorgt wurden. Die verletzte Person wurde anschließend zur ärztlichen Betreuung in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.