Luxemburg : Passant wird von Autofahrerin in Differdingen erfasst

DIFFERDINGEN – Im Süden des Landes ist am heutigen Dienstag ein Fußgänger beim Überqueren einer Straße von einer Autofahrerin angefahren worden. Seine Blessuren mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr morgens, ist ein Passant, der über die Straße gehen wollte, in der Rue Emile Mark in Differdingen von einer Autofahrerin angefahren worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Vormittag mit.