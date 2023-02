Deutschland : Passanten entdecken Kinderleiche in Berliner See

Am Montagnachmittag ist neben einem Kleinkind auch eine Frau tot in einem See im Norden Berlins gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes.

1 / 2 Die Polizei ermittelt in einem mutmaßlich zweifachen Mord. (Symbolbild) IMAGO/Maximilian Koch Im Weißensee in Berlin wurden zwei Leichen entdeckt. Google Maps

Im Berliner Bezirk Pankow sind am Montag die Leichen einer Frau und eines Kleinkindes in einem See gefunden worden. Passanten hätten die Leichen gegen 16.30 Uhr im Weißen See entdeckt, erklärte die Polizei Berlin auf Twitter. Demnach hat die Mordkommission die Ermittlungen zur Identität und zu den Umständen des Todes aufgenommen.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP am Montagabend, dass die Todesumstände noch ungeklärt seien. Die Untersuchungen am Fundort seien vorerst abgeschlossen. In Laufe des Dienstags werden die Leichen obduziert. Das erklärte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Dienstagmorgen.

Der Weiße See liegt mitten im Nordosten von Berlin gelegenen Ortsteil Weißensee und verfügt unter anderem über ein Strandbad.

Trauerst Du, oder jemand, den Du kennst? Hier findest du Hilfe: SOS Détresse – Sorgen-Hotline: Tel. 454545

Kinder- und Jugendtelefon – Sorgen-Hotline: Tel. 116111

Omega90 – Trauerbegleitung

Trauerwee – Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche