In Luxemburg : Patchwork-Familien dürfen auf mehr Geld hoffen

LUXEMBURG – Die Schiedsstelle für soziale Sicherheit hat ein Urteil gegen das Familienzulagengesetz gefällt. Für Patchwork-Familien ist das ein kleiner Triumph.

Am 1. August ist das neue Familienzulagengesetz in Kraft getreten. Das Gesetz hat nicht nur einen einheitlichen Betrag für jedes Kind eines Grenzgängers, das nach dem 1. August 2016 geboren wurde, eingeführt, sondern die Unterstützung auch nur auf die eigenen Kinder beschränkt. Kinder aus erster Ehe sind darin also nicht eingeschlossen.