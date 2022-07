Saarland : Pathologe wegen falscher Krebsdiagnosen verurteilt

Das Landgericht Saarbrücken verurteilte den 63-Jährigen am Dienstag wegen schwerer Körperverletzung, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen. Unter Einbeziehung eines vorangegangenen Urteils unter anderem wegen Betrugs und Bestechung liegt die Gesamtfreiheitsstrafe bei fünf Jahren und drei Monaten.

Staatsanwaltschaft hat achteinhalb Jahren gefordert

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Pathologe von 2016 bis 2019 in seinem Institut in St. Ingbert gravierende Fehldiagnosen mit erheblichen Gesundheitsfolgen gestellt habe. Dadurch war es zu nicht notwendigen Behandlungen und Eingriffen wie etwa Chemotherapien, Brust-, Darm- und Gesichtsoperationen gekommen. Das Gericht sprach den Angeklagten in zwei von insgesamt sieben angeklagten Fällen frei und ging in allen Fällen aufgrund seiner Suchterkrankung von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.