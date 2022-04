Saarland : Patient bedroht Pflegepersonal mit kaputter Glasflasche

SAARBRÜCKEN – Ein 87-jähriger Mann hat am Karfreitag in der Klinik in Sulzbach randaliert und das Personal bedroht. Die Polizei konnte den Mann überwältigen.

Philipp von Ditfurth/dpa

Ein 87-jähriger Mann aus Quierschied hat am Freitag im Sulzbacher Krankenhaus randaliert und die Pflegekräfte mit einer kaputten Glasflasche bedroht. Auch nach eintreffen der hinzugerufenen Polizei habe sich der Patient nicht beruhigen lassen und weiter mit der kaputten Flasche hantiert, wie die Polizei mitteilt.

Um zu verhindern, dass sich die Situation zuspitzt, hätten die Beamten eine günstige Gelegenheit abgewartet und dem Mann die kaputte Flasche abgenommen. Alle Beteiligten blieben demnach unverletzt. Der Patient wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gründe für sein gezeigtes Verhalten wurden nicht bekannt.