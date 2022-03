Ebola-ähnliches Virus : Patient in England stirbt am Lassa-Fieber

In Großbritannien sind drei Fälle von Lassa-Fieber bei einer kürzlich aus Westafrika zurückgekehrten Familie bekannt. Eine Person ist im Krankenhaus gestorben.

Eine Person, die im Osten Englands wegen Lassa-Fieber behandelt wurde, ist gestorben, schreibt «BBC». Der Patient starb an einer akuten Viruserkrankung im Luton and Dunstable HoKrankenhaus, das vom Bedfordshire HoKrankenhauss NHS Foundation Trust betrieben wird. Die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) sagte, die Person sei an einem bestätigten Fall der durch Tiere übertragbaren Krankheit gestorben, die in Teilen Westafrikas endemisch ist. Das Risiko für die Bevölkerung sei «sehr gering», hieß es. In den vergangenen Tagen wurde der dritte Fall von Lassa-Fieber in Großbritannien identifiziert. Alle drei Fälle betrafen dieselbe Familie und standen im Zusammenhang mit kürzlichen Reisen nach Westafrika, sagte Dr. Susan Hopkins, leitende medizinische Beraterin bei UKHSA. Die Fälle sind die ersten der Krankheit, die seit mehr als einem Jahrzehnt in Großbritannien bestätigt wurden. Die «BBC» geht davon aus, dass zwei der Patienten im Addenbrooke's HoKrankenhaus in Cambridge behandelt wurden, bevor sie in ein Londoner Krankenhaus verlegt wurden.