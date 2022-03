Luxemburg : Paul Dühr wird neuer Hofmarschall

LUXEMBURG – Der Diplomat Paul Dühr wird der Nachfolger von Yuriko Backes am großherzoglichen Hof. Sein Amt soll er im April antreten, teilt der Hof mit.

Paul Dühr wird neuer Hofmarschall des Luxemburger Großherzogs, wie der Hof in einer Pressemitteilung am Freitag bekanntgibt. Am 20. April dieses Jahres wird er demnach sein Amt antreten. Er ist der Nachfolger von Yuriko Backes, die seit Januar die neue Finanzministerin in der Regierung ist.