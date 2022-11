Luxemburg: Paul Galles macht sich ein Bild von innovativen ökologischen Projekten

REDINGEN – Vor der COP27 besucht der Abgeordnete verschiedene, grüne Projekte. Das «Äerdschëff» ist als erstes an der Reihe.

1 / 9 Paul Galles (Mitte) im Gespräch mit Rodrigo Vergara (links) und Benjamin Klein (rechts). Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Das Gebäude soll «autark» sein. Ans Energie- und Wasserversorgungsnetz ist es nicht angeschlossen. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Ich möchte nicht bei der UN-Klimakonferenz (COP27) ankommen, ohne Erfahrungen gesammelt und Projekte sowie engagierte Menschen gesehen zu haben», erklärte Paul Galles (CSV). Er und Jessie Thill (Déi Gréng), wurden von der Chamber beauftragt, zur Versammlung zum Weltklima nach Scharm-el-Scheich zu reisen. Davor möchte sich Paul Galles mehrere ökologische Projekte persönlich anschauen. Den Auftakt bildete am Dienstag das «Äerdschëff» in Redingen. Die weiteren Projekte befinden sich im Großherzogtum, im Elsass sowie in der Schweiz, von wo aus sein Flugzeug nach Ägypten startet.

Die beiden Projektmitglieder Rodrigo Vergara und Benjamin Klein, die den Abgeordneten durch die Einrichtung führten, beschrieben diese als «autark». Das Gebäude ist mit Solarzellen ausgestattet und deckt seinen Energiebedarf selbst. Dank eines ausgeklügelten Systems deckt es auch seinen Wasserbedarf eigenständig. Dabei wird das Regenwasser gesammelt und filtriert. Eine Reihe von Geräten, die den Eindruck einer Höllenmaschine vermitteln, behandeln und sterilisieren das Wasser. Genutztes Wasser wird in einen Kreislauf gegeben, der die Pflanzen bewässert.

«Die Welt von morgen»

An die Ernährung hat man ebenfalls gedacht. «Die Idee des ‹Äerdschëff› ist, dass man dort leben, essen, sich sozialisieren, sich aufwärmen und die Hygiene sicherstellen können soll», versichert Rodrigo Vergara gegenüber Paul Galles. Das Ganze solle in einem System, das so ökologisch wie möglich ist, stattfinden. Der Abgeordnete hört den technischen Erläuterungen aufmerksam zu. «Das ist unglaublich beeindruckend», sagt er. «Man hat ein Konzept entwickelt, das alle menschlichen Bedürfnisse berücksichtigt. Daraus kann jeder etwas lernen.»

Durch diese Art Experiment wolle man herausfinden, was im Bereich des Baus oder der Materialien funktioniere und was nicht, erklärt Benjamin Klein. «Die Bestandteile der Welt von morgen stehen bereits zur Verfügung. Man muss sie nur erkennen und sich von ihnen inspirieren lassen», fährt der Abgeordnete fort. Die Politiker seien sich der Umweltproblematik bewusst, jedoch seien die Prozesse langwierig und verhinderten, dass man so schnell handle, wie es nötig wäre.