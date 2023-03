Belarussische Flüchtlinge: Paul Galles reist in weltpolitischer Mission durch Osteuropa

Noch lange vor der russischen Invasion in der Ukraine galt Belarus politisch als Außenseiter. Ursächlich dafür ist vor allem der umstrittene und als verlängerter Arm Putins geltende Machthaber Alexander Lukaschenko. «Im Jahr 2020 hat die belarussische Bevölkerung sechs Monate lang entschieden demonstriert, durch den Ukraine-Krieg geriet deren Aufstand jedoch in Vergessenheit», bedauert der CSV-Abgeordnete Paul Galles. Als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wurde ihm die Aufgabe zuteil, einen Bericht über die derzeitige Lage belarussischer Geflüchteter zu verfassen, die sich im Zuge der blutig niedergeschlagenen Proteste nach den Präsidentschaftwahlen 2020, gezwungen sahen den ehemaligen Sowjetstaaten zu verlassen. Für seine Bestandsaufnahme reist der luxemburgische Abgeordnete diese Woche nach Polen und Litauen.

Hoffnung auf «klare Regelung» für politische Flüchtlinge

Viele der Protestler, die in ihrem Heimatland um ihr Leben fürchten müssen, haben die Flucht nach Polen ergriffen, wo der Umgang mit den Geflüchteten als vorbildlich gilt. Das liegt unter anderem an der Möglichkeit für Weißrussen «ohne Visum und ohne kompliziertes Verfahren» in das benachbarte Land einreisen zu können, wie der Abgeordnete erklärt. Auch in Litauen haben viele Belarussen Zuflucht gefunden, so wie die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, der in ihrem Heimatland eine lange Haftstrafe blühen würde. Ein Treffen zwischen der Regimegegnerin und Paul Gilles ist im Rahmen seiner Litauenreise ebenfalls geplant.