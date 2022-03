Alkohol-Exzess : Paul Gascoigne stürzt schon wieder ab

Das Bild, das «The Sun» heute auf ihrer Frontseite zeigt, ist schockierend. Es zeigt einen alten, gebrochenen Mann mit aufgedunsenem Gesicht: Paul Gascoigne.

Ganz wacklig auf den Beinen wurde der frühere Fußball-Star am Donnerstag von zwei Sanitätern auf seinem Grundstück in Poole in Südengland abgeholt. Nachbarn alarmierten Rettungskräfte und Polizei, nachdem sie den 47-Jährigen durch seinen Vorgarten hatten kriechen sehen – mit einer Flasche Gin in der Hand.