In Luxemburg : Paul Kalkbrenner kommt in die Rockhal

ESCH/BEVAL – Der deutsche Techno-Musiker Paul Kalkbrenner tritt im Großherzogtum auf. Das Konzert steigt am 5. Februar in der Rockhal.

Vor gut einem Jahr schloss der deutsche DJ Fritz Kalkbrenner das Sonic Visions , nun können sich die Fans schon auf den nächsten Kalkbrenner freuen: Kalkbrenners Bruder Paul wird dem Großherzogtum ebenfalls einen Besuch abstatten. Das Konzert des Technomusikers findet am 5. Februar in der Rockhal statt.

Paul Kalkbrenner hat in diesem August sein viertes Studioalbum, «7», herausgebracht. Das Album kletterte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins der Albumcharts. Kalkbrenner ist bereits seit den 90er Jahren in der Techno-Szene aktiv. Der große Erfolg kam aber im Jahr 2009 mit der «Single Sky and Sand» aus dem Soundtrack zu dem Film «Berlin Calling». Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Fritz.