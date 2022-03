Konzert in Luxemburg : Paul Kalkbrenner serviert brillanten Old-School-Techno

LUXEMBURG – Der deutsche Techno-Star verwandelte am Samstagabend das Atelier in einen Berliner Club der 90er-Jahre – ein gelungener Retro-Abend.

Wenn Paul Kalkbrenner ein Konzert gibt, so steht er meist vor einem Publikum, das aus mehreren Tausend besteht. Sein Auftritt in Luxemburg-Stadt geriet am Samstagabend zwar etwas kleiner, jedoch nicht weniger reizvoll. Denn der Techno-Gigant aus Deutschland verwandelte das Atelier mit einem Set aus den 90er-Jahren in einen Nachtclub seiner Heimatstadt Berlin.