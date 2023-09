Paulette Lenert: «Die 40 Stundenwoche ist eindeutig zu lang»

Ihr politischer Werdegang war ziemlich rasant…

Das lag an besonderen Umständen. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre mir keine Pandemie lieber gewesen. Dennoch empfinde ich einen gewissen Stolz, insbesondere als Neuling in der Politik. Es mussten schnelle Entscheidungen her, und das in einem unklaren Kontext mit vielen Bedenken. Ich bin stolz darauf, dass ich das «überlebt» habe.