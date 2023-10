Paulette Lenert: «Es war eine spannende Zeit, aber es reicht jetzt»

Um Punkt zehn Uhr trifft die aktuelle Vizepremier- und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) mit ihren beiden Töchtern und dem Familienhund im Wahlbüro in Remich ein. Zunächst noch recht gelassen, trifft sie die Überraschung dann hinter den Abschirmungen im Wahlzimmer. Um die Ecke warten nämlich Blitzlichtgewitter und Pressevertreter auf die 55-Jährige. «Ich dachte, das wäre es schon gewesen mit den Kameras», lacht sie.

Ihr Tag sei bisher ganz entspannt gewesen. Ausgeschlafen, Frühstück mit ihren Töchter und dann ein gemütlicher Spaziergang zum Wahlbüro. Die erste Etappe ihres Wahlsonntags ist also geschafft. Was der Morgen noch bringt, sei noch nicht ganz klar. «Entweder spazieren im Ösling oder zu Hause putzen und aufräumen», erzählt Paulette Lenert gegenüber L'essentiel. «Die Zeit nutzen, um den Kopf freizubekommen», verrät sie weiter. Bis zum Abend hieße es, ruhig bleiben und Energie tanken, denn die bräuchte sie später noch. «Ich lasse mich im Allgemeinen nicht verrückt machen und habe auf Entspannung gesetzt», so die LSAP-Ministerin.