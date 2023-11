Paulette Lenert: «Ich muss meinen neuen Job als Abgeordnete kennenlernen»

Was hat der LSAP gefehlt?

Wir hatten Pech, denn das Wahlsystem hat seine kleinen Überraschungen parat. Im Norden waren wir nahe an einem weiteren Sitz. Im Osten haben wir Fortschritte gemacht, aber es hat nicht gereicht. Was den Inhalt betrifft, müssen wir eine genauere Analyse vornehmen. Es waren vor allem die Ergebnisse anderer Parteien, die sich ausgewirkt haben. Ich war bereit, mit der aktuellen Koalition weiterzumachen. Außerdem haben einige während des Wahlkampfs stark mit der Angst in Krisenzeiten gespielt. Die CSV hat eine neue Politik in den Vordergrund gestellt, ohne zu konkret zu werden. Das hat funktioniert.