Neujahrsempfang: Paulette Lenert ist bereit für die Spitzenkandidatur

«Ich bin bereit, die Spitzenkandidatur der LSAP zu übernehmen, es ist mir eine große Freude, dies anzukündigen», erklärte Paulette Lenert am Freitag anlässlich des Neujahrsempfangs der Sozialisten in Schengen. Die Gesundheitsministerin und Vize-Premierministerin gibt sich somit vor den Parlamentswahlen am 8. Oktober als Leaderin.

«Sozialistische Werte»

Sie stand während der Krise an vorderster Front, was sie auch zu einer unumgänglichen Figur in der Exekutive machte. Von nun an will sie «die sozialistischen Werte verteidigen, die die Gesellschaft mehr denn je braucht». Sie hat eine lange Liste von Herausforderungen für das Land zusammengestellt, von Krieg und Umwelt über Bildung und Soziales bis hin zu Solidarität. Wie ein Vorgeschmack auf den Wahlkampf.