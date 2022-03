Luxemburg – Lenert klärt über Impfstoffbestände auf

Am 2. März hat Luxemburg noch 304.722 Dosen Impfdosen in den Lagern gezählt, von denen fast zwei Drittel (63 Prozent) Dosen von Pfizer und 22 Prozent Dosen des Herstellers Moderna waren. Deren Haltbarkeit läuft Ende des Sommers ab, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage erklärt. Kurz zuvor könnten die Impfstoffe aber an Drittländer gespendet werden. «Ansonsten werden sie vernichtet», erklärte Lenert.