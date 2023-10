Paulette Lenert: «Medizinische Ausbildung muss attraktiv werden»

LUXEMBURG – Wie viele europäische Länder hat Luxemburg einen Notstand in ärztlicher Versorgung und Pflege. Gesundheitsministerin Paulette Lenert will diesem Umstand mit einer Offensive begegnen.

Oftmals kehren junge Luxemburger Mediziner nach ihrer Ausbildung nicht mehr in die Heimat zurück. iStock

Luxemburg muss seine Ausbildung im medizinischen Bereich anpassen. So sieht es zumindest Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), die vor allem den innereuropäischen Wettbewerb hervorhebt. Auch in anderen Ländern herrscht in Sachen Krankenversorgung und Pflege Personalnotstand.

Eine Maßnahme zur Behebung ist der Ende Juni vorgestellte Gesundheitsplan. In diesem wird ein Aufbau von rund 5000 Stellen bis ins Jahr 2030 angestrebt, darunter etwa 3800 Pflegekräfte. Wie hoch der Bedarf genau ist, soll in Kürze ermittelt werden. Die Ministerin versichert, dass es «gegen Ende des Jahres wird es so weit sein» wird.

Lenert sieht Reformbedarf in der Ausbildung

Ein Problem identifiziert die Sozialistin in der Ausbildung, die in Luxemburg nicht ausreichend entwickelt sei. «Das Medizinstudium dauert lang und man läuft Gefahr, Leute zu verlieren», befürchtet sie. Oftmals sei es für junge Menschen ein Hin- und Herpendeln zwischen Studium in einem fremden Land und dem Sammeln beruflicher Erfahrung. Wenn dann eine Familie gegründet wird, könne es gut sein, dass beispielsweise dreißigjährige Expats nicht mehr nach Luxemburg zurückkommen.