Luxemburg: Paulette Lenert steigt in den Wahl-Ring

Es ist offiziell: Paulette Lenert stürzt sich ins Wahlgeschehen. Die LSAP hat am Montagabend bei einem Treffen in Grevenmacher ihre sieben Kandidaten für den Wahlbezirk Ost bei den Parlamentswahlen am 8. Oktober bestätigt. Die Vize-Premierministerin wird die Liste in ihrem Bezirk anführen – und höchstwahrscheinlich auch auf nationaler Ebene.