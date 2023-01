Parlamentswahlen in Luxemburg: Paulette Lenert will das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich angehen

«Paulette! Paulette!» Die LSAP-Anhänger waren am Freitagabend in Schengen besonders begeistert, als Paulette Lenert anlässlich der Neujahrsgrüße der Partei auf die Tribüne trat. Die Vize-Premierministerin nutzte die Gelegenheit, um anzukündigen, dass sie bereit sei, die Verantwortung zu übernehmen, um bei den Parlamentswahlen am 8. Oktober zu kandidieren, wo sie sich als Spitzenkandidatin sieht.