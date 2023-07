Luxemburg: Paulette Lenert will «den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen»

«Unsere Welt ist keine Utopie», stellt Paulette Lenert klar. Die Vize-Premierministerin ist am Sonntag auf einem Parteitag in Leudelingen offiziell zur Spitzenkandidatin der LSAP für die Parlamentswahlen gewählt worden. Vor einer jubelnden Menge betrat Paulette Lenert bei lauter Musik die Bühne und skizzierte einen Teil des Programms, das die Mitglieder kurz zuvor einstimmig verabschiedet hatten,

Mehrfach bekundete sie, «den Menschen wieder in den Mittelpunkt» stellen zu wollen. Das gelte für die Justiz, die Bekämpfung der Armut, Gesundheitsfragen, aber auch die Wohnungspolitik. «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir für die Menschen Politik machen. Die Lösungen können nicht darin bestehen, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vergrößern», mahnte Paulette Lenert. In diesem Punkt solle «über eine bessere Verteilung der Gewinne» nachgedacht werden, da sich die wirtschaftliche Produktivität «in den letzten dreißig Jahren verdoppelt» habe. Man müsse denjenigen, die zum Fortschritt beitrügen, etwas zurückgeben.

«Guter Witz»

Die sozialistischen Werte hätten nichts von ihrer Aktualität verloren, erklärte die Kandidatin, die passenderweise in einem knallroten Rock erschienen war. «Die Gesellschaft verändert sich, die Arbeitswelt verändert sich. Wir müssen die Arbeitsbedingungen weiter verbessern», so die derzeitige Gesundheitsministerin. «Die Menschen sind erschöpft, das lässt sich an den Fehlzeiten am Arbeitsplatz ablesen».