Luxemburg: Paulette Lenert zeigt sich skeptisch gegenüber dem Dry January

Was nützt ein Monat Abstinenz, wenn es am Ende zu einem «feuchtfröhlichen Abend kommt, an dem sich die Leute austoben»? Pexels

Lohnt sich es sich, lediglich einen Monat auf Alkohol zu verzichten? Diese Frage, die oft im Gespräch mit Freunden und Familie aufkommt, haben die Abgeordneten, Josée Lorsché (Déi Gréng) und Marc Hansen (Déi Gréng) direkt an die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), gerichtet. «Der Wunsch, den Alkoholkonsum zu reduzieren oder zu beenden, ist sicherlich in jedem Fall zu unterstützen», so Ministerin in ihrer Antwort auf die entsprechende parlamentarische Anfrage. Der Verzicht könne sich positiv auf die Energie, Schlaf, Haut sowie Stimmungsschwankungen oder Konzentration auswirken.

Doch es gibt ein Aber. Was nützt ein Monat Abstinenz, wenn es am Ende zu einem «feuchtfröhlichen Abend kommt, an dem sich die Leute austoben»? Die Gesundheitsministerin spielt auf das Belohnungsverhalten an, das oft am Ende der Challenge zu beobachten sei. Sie fügte hinzu: «Man muss sich vor Augen halten, dass ein Monat ohne Alkohol weder den früheren Missbrauch ausgleichen noch den späteren Missbrauch weniger schädlich machen wird.»

«Unterschwellige Depression oder zunehmende Angstsymptome»

Lenert zeigt sich insgesamt eher skeptisch und zitiert eine in Großbritannien durchgeführte Studie, die belegt, dass der «Dry January zwischen 2015 und 2018 auf Bevölkerungsebene keine erkennbaren Auswirkungen auf den Alkoholkonsum hatte». In Luxemburg haben laut der Krebsforschung seit 2021 etwa 3700 Einwohner an der «Sober Buddy Challenge» teilgenommen.