In Luxemburg : Pauline wird an Karneval zur «Gëlle Fra»

Um den Karneval in Luxemburg zu feiern, haben die 75-jährige Josefina, die 43-jährige Isabelle und die elfjährige Pauline ihre Fantasie spielen lassen, um ein schönes gemeinsames Ziel zu erreichen: ein Mädchen in eine «Gëlle Fra» zu verwandeln.

«Jedes Jahr organisiert die Schule in Fentingen eine kleine Verkleidungs-Challenge», erklärte uns Isabelle, Paulines Mutter. «Es ist immer das Selbstgemachte, das von den Lehrern belohnt wird. Statt der Originalität wird vor allem das Engagement jedes Schülers bei der Herstellung seines Kostüms hervorgehoben».

Für ihr letztes Jahr an der Grundschule in Fentingen haben Pauline und ihre Mutter beschlossen, noch einmal richtig Gas zu geben. «Wir haben uns gedacht, dass es gut wäre, ein Kostüm vorzuschlagen, das mit den Symbolen Luxemburgs in Verbindung steht», erklärte uns Isabelle. «Ich bin französischer Abstammung, der Papa ist Spanier und wir sind seit Paulines Geburt hier. Wir dachten also an die Gëlle Fra und fanden, dass das ein tolles Symbol wäre».

Ideen zu haben ist eine Sache, sie in die Tat umzusetzen eine andere. «Ich habe das Glück, eine Schwiegermutter zu haben, die Schneiderin bei Loewe ist, einem großen Modehaus in Madrid», fährt Isabelle fort. «Ich habe ihr die Idee unterbreitet und sie hat die Verkleidung auf Maß genäht. Dann haben wir nach Hautfarbe und Haarspray gesucht. Und natürlich der Krone. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt. Normalerweise stelle ich nie Fotos von den Kindern auf Instagram, aber ich dachte mir: «Das ist gut, das ist so schön».