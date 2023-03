Kayl: «Pavillon Eden Rose» holt sich seinen ersten Michelin-Stern

Am Montag wurden in Mons (Belgien) die Gewinner des Guide Michelin Belgien-Luxemburg 2023 bekannt gegeben. Auf der luxemburgischen Seite wurde das Restaurant «Pavillon Eden Rose» in Kayl mit einem Stern ausgezeichnet. Das Restaurant, das auf dem Talent des jungen Chefkochpaares Caroline Esch (27) und Valerian Prade (25) basiert, wurde bereits mit dem Gault&Millau-Preis «Entdeckung des Jahres» 2022 ausgezeichnet.