Online-Bezahldienst : PayPal führt Strafgebühr für faule Kunden ein

Mittlerweile existiert kaum ein Online-Shop, der PayPal nicht als Zahlungsmöglichkeit anbietet. Schließlich ist der Online-Bezahldienst herrlich praktisch: Statt mühselig die Kreditkartennummer einzutippen, lässt sich so mit wenigen Klicks schnell und einfach online einkaufen oder Geld überweisen. Doch nun will PayPal mit «toten» Kunden aufräumen.

Laut Online-Bezahldienst wird aber nur das bereits vorhandene Guthaben der Nutzer belastet. Heißt also: Wer kein Guthaben auf seinem PayPal-Konto hat, muss auch keine Strafe zahlen. Wer hingegen etwas weniger als zehn Euro auf seinem Konto hat, dem wird der verbliebene Betrag eingezogen. Wer also die Strafgebühr umgehen will, sollte sich zumindest einmal pro Jahr in seinen Account einloggen.