Hollywood : Paz da! Hier kommt de la Huerta!

Paz de la Huerta ist nicht unbedingt eine klassische Schönheit. Aber sie ist gerne nackt. Das reicht vorerst, um in den «Playboy» zu schaffen.

Paz de la Huerta ist hierzulande nicht jedem ein Begriff. Kurz vorgestellt: Die gebürtige New Yorkerin arbeitet als Model und Schauspielerin. In den Neunzigern war sie im Teeniestreifen wie «A Walk to Remember» zu sehen, 2011 stand sie letztmals für das Science-Fiction-Drama «4:44 Last Day on Earth» vor der Kamera. Inzwischen ist es aber ruhig um die Tochter eines Spaniers geworden.