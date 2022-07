Klimawandel : Pazifisches Inselforum erklärt Klimanotstand

Fijis Premierminister Frank Bainimarama (2. L) and PIF Secretary General Henry Puna (2. R) erklären den Klimanotstand für die Inselstaaten des Pazifiks.

Beim Gipfeltreffen des Pazifischen Inselforums haben die Staats- und Regierungschefs am Freitag den Klimanotstand erklärt. Des Weiteren einigten sie sich als wichtigste diplomatische Gruppierung der Region darauf zu versuchen, Kiribati wieder mit an den Tisch zu holen. Kiribati hatte vor dem Gipfeltreffen den Rückzug aus dem 18-köpfigen Pazifischen Inselforum bekanntgegeben.

Viele der Staats- und Regierungschefs sehen in der Klimaerwärmung eine existenzielle Bedrohung und betrachten daher den Klimawandel als das größte Sicherheitsrisiko für ihre Länder. Weiteres Schlüsselthema war die pazifische Einheit, was durch den Rückzug Kiribatis noch verstärkt wurde. Er wurde als Zeichen für den wachsenden Einfluss Chinas in der Region gewertet.