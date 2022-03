5 Gründe, die Show zu bingen : «Peacemaker» liefert das beste Intro des Jahres

Die erste Staffel der Spin-off-Serie von James Gunns «The Suicide Squad»-Film ist durch. Hier sind fünf Gründe, warum du sie bingen musst.

Das Intro ist der Wahnsinn

Die Musik ist großartig

Der Opener-Song definiert dann auch den Soundtrack der Show. In seinen «Guardians of the Galaxy»-Filmen hatte Serienschöpfer James Gunn (und damit auch wir) seinen Spaß mit dem very best of the 70s-Pop’n’Roll, in «Peacemaker» donnern dir bei jeder sich bietenden Gelegenheit cockrockige Glam- und Hair-Metal-Perlen um die Ohren.