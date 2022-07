Neue Gewohnheiten: Peer Kusmagk spricht über seine überwundene Alkoholsucht

Inzwischen sei er seit acht Jahren abstinent. «Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie jetzt ohne Alkohol», sagt er nun stolz und geht weiter: «Ich würde mich nicht mehr als Alkoholiker bezeichnen.»

Während Peer Kusmagk in den 2000er-Jahren auf dem Höhepunkt seiner Schauspiel- und Moderationskarriere war, ahnte niemand, dass der heute 47-Jährige schwer alkoholabhängig war. In dieser Zeit habe er jeden Tag zwei bis drei Flaschen Wein getrunken und zwei Schachteln Zigaretten geraucht, wie er in einem Interview mit der «Gala» verriet. Weiter schilderte er: «In diesem Zustand war ich kaum noch handlungsfähig. Ich war in akuter Lebensgefahr.» In dieser Zeit habe er rund 600 Euro im Monat «versoffen».